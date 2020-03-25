محمود العسيلي يتخطى مليوني مشاهدة بـ«جنة تكفينا» (فيديو)

تخطت أغنية "جنة تكفينا" للمطرب محمود العسيلي، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حاجز المليوني مشاهدة، حيث حققت حتى الآن 2 مليون و320 ألف مشاهدة وذلك منذ طرحها يوم 17 مارس الماضي.وتعاون محمود العسيلي في أغنية "جنة تكفينا" مع كل من الشاعر الغنائي يمنى العسيلي، والموزع الموسيقي أمير هداية.يذكر أن آخر أغنيات محمود العسيلي كانت بعنوان "تمثيلية" وتم طرحها في شهر يناير الماضي وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أمير هداية، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 4 ملايين مشاهدة.