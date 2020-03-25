الجمارك تواصل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.قامت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 5 لسنة 2020 تحت إشراف كل من رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الإدارية، وبالتنسيق مع نقابة العاملين بجمارك الإسكندرية ممثلة في حسن خميس ومحمد عادل، وبمعاونة "إدارة السلامة والصحة المهنية وكل أفراد الأمن العاملين بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بالإسكندرية بتطهير وتعقيم مبانى ومنافذ المصلحة بالإسكندرية، بما فيها مبنى الديوان العام صباح اليوم.كما تم وضع الملصقات الإرشادية بالأعراض وطرق العدوى وطرق الوقاية التي تمت طباعتها بالجهود الذاتية لحين توريد الاحتياجات التي طلبتها اللجنة والتي يجرى تعبيرها ضمن احتياجات وزارة المالية والمصالح التابعة لها.وأهابت اللجنة بجميع العاملين بمصلحة الجمارك بضرورة اتباع وتنفيذ الإرشادات الطبية والصحية والإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامتهم وأمنهم للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.