المستشار الطبى للحكومة يطمئن المواطنين حول مخزون المستلزمات.. ويوجه رسالة

ناشد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، في أول حوار تلفزيوني له المواطنين الالتزام وعدم الخروج والبقاء في منازلهم.وقال المصري، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، إن ما أثير عن دواء الملاريا للوقاية من كورونا، غير صحيح وليس له أساس من الصحة أن يكون علاج الملاريا عقارًا للوقاية من كورونا، موضحًا أن فترة حضانة فيروس كورونا من 4- 14 يومًا وقوته في انتشاره.وأكد المستشار الطبي للحكومة، أنه لم يكن هناك دولة في العالم مستعدة لفيروس كورونا، مشددًا على أن مصر لديها مخزون كافِ من المستلزمات الطبية لمواجهة الأزمة.