سقوط عصابة سرقة «موتوسيكلات» في الدقهلية
الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:12 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية (الموتوسيكلات).
أكدت التحريات تكوين 9 أشخاص تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية والسرقات المتنوعة "بأسلوب المغافلة"، في طلخا.
تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وسلاح أبيض.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 حوادث سرقة، وسرقة 19 هاتف محمول، ماكينة شحن فوري من داخل محل هواتف محمولة.
تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع: "دراجتين ناريتين، 4 مركبة "توك توك"، والهواتف المحمولة، وماكينة الشحن بمكان إخفائها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
أكدت التحريات تكوين 9 أشخاص تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية والسرقات المتنوعة "بأسلوب المغافلة"، في طلخا.
تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وسلاح أبيض.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 حوادث سرقة، وسرقة 19 هاتف محمول، ماكينة شحن فوري من داخل محل هواتف محمولة.
تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع: "دراجتين ناريتين، 4 مركبة "توك توك"، والهواتف المحمولة، وماكينة الشحن بمكان إخفائها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.