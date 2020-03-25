سقوط عصابة سرقة «موتوسيكلات» في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية (الموتوسيكلات).أكدت التحريات تكوين 9 أشخاص تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية والسرقات المتنوعة "بأسلوب المغافلة"، في طلخا.تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وسلاح أبيض.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 حوادث سرقة، وسرقة 19 هاتف محمول، ماكينة شحن فوري من داخل محل هواتف محمولة.تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع: "دراجتين ناريتين، 4 مركبة "توك توك"، والهواتف المحمولة، وماكينة الشحن بمكان إخفائها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.