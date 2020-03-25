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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 25 مارس

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:44 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء  25 مارس 2020 حالة ارتفاع في تعاملات اليوم بقيمة 10 جنيهات.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب اليوم في الأسواق وسعر كل عيار والسعر العالمي.

وقال نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في تعاملات اليوم الأربعاء بسبب البورصات العالمية.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن الذهب من السلع التي تتأثر بالأحداث العالمية، ومن المؤكد أنه تأثر بفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

متوسط سعر الذهب الأربعاء 25-3-2020


وأشار إلى أن أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاع كبير بسبب الإقبال عليه من قبل المستثمرين اليوم مما قل المعروض وارتفع السعر.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر عيار 18 سجل نحو 599 جنيه بدلًا من 589 بارتفاع يقدر بـ 10 جنيهات.

ولفت إلى أن عيار 24 سجل سعر 801 جنيه بدلًا من 701 جنيه، في حين سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 700 جنيه.

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في حين سجل سعر الجنية الذهب في متوسط تعاملات اليوم الأربعاء سعر 5560 جنيه.

واستقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020 في التعاملات الفورية عند 1494.50 دولارًا أمريكيًا، وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 31.00 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 2.07 % إلى 1525.40 دولار أمريكي بمتوسط السعر اليوم .

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