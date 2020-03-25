200 جنيه من كل عضو بالنيابة الإدارية لصندوق «تحيا مصر»

وجه المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إدارة النيابات لخصم 200 جنيه، من كل عضو؛ لمرة واحدة، وتوجيه تلك المبالغ للحساب المخصص لذلك بصندوق "تحيا مصر".وأوضح المنشاوي، وفق بيان، أنه على من يرغب من الأعضاء المشاركة في تلك المساهمة إخطار إدارة النيابات بذلك، من منطلق الأوضاع الراهنة وما تبذله الدولة من مجهودات لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، وحرصًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على المشاركة المجتمعية والمساهمة في مجهودات الدولة للقضاء علي الاثار الناجمة عن ذلك الفيروس.