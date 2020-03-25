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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل يصدر قرارا بتنظيم الندب في العمل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:13 ص
عمر مروان
عمر مروان
محمد عيسى
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أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرار رقم 2287 لسنة 2020، خاص بتنظيم الندب للوزارة، جاء في فحواه أنه عقب الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1973 ولصالح العمل، قرر في مادته الأولى أن ينظم الندب للوزارة طول وبعض الوقت وفقا للقواعد.

وأضاف القرار، أن الحد الأقصي لمدة الندب طول الوقت للوزارة 6 سنوات مع مراعاة ألا تتجاوز مدة الندب في أول أكتوبر من السنة الأخيرة مدة 6 سنوات، وتحديد عدد من الأعضاء المنتدبين طول أو بعض الوقت لكل إدارة يتناسب مع المهام المكلفه بها ولا يتم تجاوزه، وذلك بالاشتراك بين مساعد الوزير المختص ومساعد الوزير للتخطيط واعتماد وزير العدل.

أيضا إعداد إحصائية شهرية بالأعمال المسندة إلى كل عضو منتدب وما تم إنجازه منها وترسل إلى المكتب الفني للوزير والإدارات الأخرى المختصة.

مع عدم الجمع بين الندب طول الوقت بالوزارة وأي ندب آخر غير الحالات المقررة قانونًا أو تلك التي يقررها وزير العدل.

وتستمر الانتدابات الأخرى القادمة عند صدور هذا القرار إلى أن تنتهي مدتها، وأيام عمل الأعضاء المنتدبين بمقر الوزارة طول الوقت 5 أيام في الأسبوع، وجاء في مادته الثانية أنه على مساعدي الوزير تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

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