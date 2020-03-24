«خلطة كورونا» تقتل ربة منزل وتصيب زوجها وأبناءها بأوسيم

لقت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وأبناؤها الثلاثة بحالة اختناق عقب خلطها مواد كيماوية لتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا" ما أنتج غازًا سامًا تسبب في الحادث.تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة إخطارًا من المُستشفى بوصول أسرة مصابة بحالة اختناق ومصرع الأم قبل إسعافها، انتقلت قوة أمنية وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفاة خلطت بعض المواد مع بعضها لصنع سائل للتعقيم بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتطهير المنزل ما أدى لانبعاث غازات سامة، وشرحت التحريات أن المتوفاة عقب التعقيم أغلقت النوافذ ما أدى لإصابتهم جميعًا بالاختناق.تم نقل الزوج إلى مركز السموم وحالته العامة غير مستقرة، فيما استقرت حالة الأبناء الثلاثة، وتم التحفظ على جثة الأم داخل مشرحة المستشفى، ليتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة سير التحقيقات.