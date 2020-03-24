وفاة أول طفل بـ«كورونا» في أمريكا

أبلغت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن وفاة أول طفل بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي يموت فيها شخص دون سن 18 بسبب الوباء في الولايات المتحدة.وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عدد المصابين بكورونا في ولاية كاليفورنيا التي تتبعها لوس أنجلوس أكثر من 2200، حيث تتدافع المدن في الساحل الغربي لفرض عمليات الإغلاق وتصنيع الإمدادات الطبية وشراء أسرة المستشفيات وإبطاء انتشار الوباء.وقالت الدكتورة باربارا فيرير، مديرة إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن وفاة الطفل كانت بمثابة تذكير كئيب بأن فيروس كورونا (كوفيد- 19) لا يميز بين البشر حسب العمر.وتشير الصحيفة إلى أنه في مدينة سان فرانسيسكو، وهي أول مدينة في الولايات المتحدة يتم إغلاقها، حذر المسئولون من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، ومن المتوقع حدوث زيادة في الإصابات في غضون أسبوع أو أسبوعين.وتوجد في سان فرانسيسكو 131 إصابة لكن لا توجد وفيات، وفي باقي مدن ولاية كاليفورنيا توجد في سانتا كلارا 321 إصابة و13 حالة وفاة، وعلى مستوى الولاية ككل توجد 2220 حالة إصابة مؤكدة و49 حالة وفاة.