لمكافحة «كورونا».. أحمد حلمي يطالب جمهوره بالالتزام بالبيت بفيديو طريف

وجه الفنان أحمد حلمي، عدة نصائح لجمهوره طالبهم فيها بالالتزام منازلهم، لتقليل الازدحام والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".واعتمد أحمد حلمي، في الفيديو على طريقته الطريفة قائلًا: "أنا في البيت ومدفي ومش مضايق خالص من القعدة، أقعدوا في البيت هتسمتعوا. لو عندك أولاد هتكتشفهم اكتشاف هستيري، هتتبسط اقعد إلعب معاهم مد إيدك وشارك في البيت أنا بقيت بعرف أعمل كيك بالشيكولاته وبلف محشي وبشوح كبده علشان مصلحتكم خليك في البيت".وعرض أحمد حلمي، خلال الفيديو فيديوهات طريفة لنجله يونس، خلال قيامه باللهو واللعب في المنزل.يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا اليوم بحظر التجوال على جميع الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، لمدة أسبوعين، اعتبارًا من صباح غد الأربعاء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 ".