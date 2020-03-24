نشأت الديهي: الإخوان أساءوا للدين أكثر من الكفار الأوائل

قال الإعلامي نشأت الديهي إن مَن لديه رئيس مثل عبد الفتاح السيسي وحكومة مثل حكومة مصطفى مدبولي لا يقلق، وإنما عليه أن يكتفي بالدعاء والتضرع إلى الله، فقط، مشددًا على أنه لا بدّ أن نتخذ إجراءاتنا الاحترازية ونَعقلها ونتوكل على الله.وأعرب الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، عن ثقته في أن الله لن يخذل الشعب المصري في تضرعه له وسيَحفظ هذه البلد:"لاتحزنوا إن الله معنا".وشدد على أن التقرب إلى الله والدعاء له لا يحتاج لكاميرات أو تظاهرات، فذكر الله لله يصل لله، بينما ذكر الله لغير الله لا يصل لله، مناشدًا المصريين البسطاء بالتضرع لله والدعاء بإزالة هذا الوباء.وقال: "أنتم طيبين وغير مسيّسين"، مشددًا على أن الإخوان ومَن على شاكلتهم أساءوا للدين أكثر من الخوارج والكفار الأوائل، مستنكرًا استغلالهم لأزمة كورونا لنشر الشائعات ضد الدولة المصرية.