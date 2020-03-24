أستاذ أمراض صدرية: ننصح بارتداء الجميع الكمامة في التجمعات

قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، إن لقاح الأنفلونزا التقليدية، لا يفيد في علاج فيروس كورونا المستجد، لأن الفيروسات عائلات، وعائلة الإنفلونزا مختلفة عن عائلة كورونا، كما أن هذا الفيروس كوفيد 19 مختلف عن أنواع فيروس كورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أعراض كورونا تتشابه مع البرد، والمخول له الاشتباه، هو الطبيب.وأكد أن الأطباء والتمريض تم تدريبهم وأصبحوا على دراية كاملة بالأعراض.وعن ارتداء الكمامات للوقاية، قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية: "استخدام الكمامات منصوح به الآن، بالسابق قلنا ارتدائها مقصور على المرضى والأطباء، أما الآن فيجب أن يرتديها الجميع في أماكن التجمعات، مع التأكيد على استخدامها مرة واحدة، ومدة لا تجاوز 12 ساعة".