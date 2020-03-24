«الوفد» يواصل حملاته لتطهير المنشآت وتوعية المواطنين ضد كورونا (صور)

أطلق المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، حملة تطهير وتعقيم وتوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة الغربية.وقال الجندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حملة التطهير التي تم تنفيذها بمحافظة الغربية شملت تطهير عدد من المنشآت الحيوية ومنها المدارس والوحدات الصحية ومحطات المواصلات العامة ووسائل المواصلات الخاصة وغيرها من المقار الجماهيرية الأقل في التوعية والأمان الصحي.وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى أنه تم توزيع مجموعة كبيرة من الحقائب على المواطنين تحتوي على مطهرات ومعقمات وكمامات وقفازات طبية وكحول، وذلك للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المهندس حازم الجندي، أنه تم توزيع وتعليق عدد كبير من البوسترات التوعوية من أجل التوعية بطرق مواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتشاره، وكذلك خطورة الفيروس في ظل تفاقمه على الصعيد الدولي بصورة كبيرة ومتسارعة.وقال الجندي، إن هذه الحملة تأتي في إطار استمرار فعاليات حملة "إغاثة " والعديد من المبادرات الطبية الأخري، والتي أطلقها بيت الأمة برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، للوقوف إلى جوار المواطن المصري ومساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وشدد مساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية دور بيت الأمة في مساعدة الدولة حكومة ومواطنين لتخطي هذه الأزمة، لافتًا إلى أن هذا الدور المجتمعي ضرورة واجبة وفرض عين على جميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.