«لو ليك فى الفئران ».. فيروس هانتا ينتقل من القوارض وهذا ما يفعله بالإنسان

الفئة المعرضة للإصابة:-



أعراض الفيروس:-



حضانة الفيروس:-



ضحايا الفيروس:-



هل عاد هانتا مرة أخرى؟



من ضمن 5 أمراض فيروسية شائعة في العالم، فيروس هانتا، ينتقل الفيروس إلى البشر عبر لعاب القوارض مثل الفئران والجرذان، أو عبر بولها وبرازها أو عن طريق الاحتكاك واستنشاق الهواء الملوث برذاذ لعاب هذه الحيوانات القارضة أو الغبار الملوث بروثها الجاف وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز.الأطفال والصغار والمرضى والحوامل هم الفئات الأكثر عرضة لانتقال فيروس هانتا.هناك العديد من الأعراض المتعارف عليها والتي تشير إصابتك بالعدوى، منها الارتجاف والصداع والدوخة والإعياء والإسهال والقيء والغثيان والحمى وآلام البطن وعضلات الظهر والأطراف السفلية، ويلحقهم ضيق في التنفس والسعال.تستغرق الفترة الزمنية من لحظة الإصابة بالعدوى إلى لحظة ظهور المرض أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفي حالات نادرة يظهر المرض بعد 5 أيام وفي أحيان نادرة أخرى بعد 60 يومًا.لذلك للحماية من الفيروس ينصح بمكافحة الفئران والجرذان في المساكن والحفاظ على المنازل خالية من الحيوانات القارضة، بالإضافة إلى استشارة الطبيب إذا تصادف وجود فئران وجرذان في المنزل بإصابة الإنسان بآلام عضلية وضيق تنفس قوي وحمى شديدة.وعلى الرغم من مرور العديد من السنوات على اكتشاف الفيروس، والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1993، إلا أنه لا يوجد علاج لأمراض فيروس "هانتا"، بل تتم مداواة أعراضها المتمثلة بالحمى والألم والغثيان، ومحاولة تحسين وظيفة الكليتين بإعطاء المريض كميات إضافية من المياه، وإذا لم ينجح ذلك فيتم اللجوء إلى غسل الكليتين.يذكر أن أكبر عدد سجل بضحايا الفيروس كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية وهو 600 شخص، كما تداولت وسائل الإعلام الأرجنتينية منذ عام نبأ مقتل 14 شخصًا بسبب الفيروس.توفي مواطن من مقاطعة "يونان" الصينية، بعد إصابته بفيروس هانتا"، ما أثار المخاوف من انتشار وباء جديد، خاصة مع الأزمة التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أسفر عن إصابة ووفاة عشرات الآلاف من سكان العالم.ووفقًا لموقع "جلوبال تايمز" الصيني، توفى هذا الشخص المصاب بفيروس هانتا، خلال استقلاله حافلة متجهة إلى مقاطعة شاندونج.