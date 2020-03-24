بابا الفاتيكان: نواجه انتشار الفيروس بالصلاة الجماعية والمحبة

قال البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان، خلال أيام المحنة هذه بينما ارتعبت البشرية أمام تهديد الوباء أريد أن اقترح على جميع المسيحيين أن يوحدوا أصواتهم نحو السماء بصلاة لأبانا الأربعاء 25 مارس ظهرًا، كما أدعو وقت صلاة يوم الجمعة 27 مارس عند السادسة مساءً على مذبح بازيليك القديس بطرس.وأضاف: والساحة خالية أدعو الجميع من الآن للمشاركة روحيًا عبر وسائل الاتصال، سنسمع كلمة الرب، سنرفع الصلاة والدعاء وسنسجد القربان المقدس في الختام البركة ورسالة لروما والعالم ونعمة الغفران الشامل.واستكمل أن انتشار فيروس نواجهه بالصلاة الجماعية والمحبة فلنبق متحدين.