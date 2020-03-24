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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عاطلين للاتجار فى الحشيش بالقطامية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:01 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات؛ لحيازتهما مخدر الحشيش قبل ترويجه بمنطقة القطامية.

تضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة والتي جاء أولها أن المتهمين "عاطف.م"، و"بهاء.ع" عثر بحوزتهما على حقيبة بها 2 كيلو من مخدر الحشيش، وبسؤالهما أقرا بترويجهما لمخدر الحشيش بقصد التربح والكسب غير المشروع.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة القطامية تفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر الحشيش بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو، وبسؤالهما أقرا بترويج المواد المخدرة.

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