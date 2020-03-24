محاكمة عاطلين للاتجار فى الحشيش بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات؛ لحيازتهما مخدر الحشيش قبل ترويجه بمنطقة القطامية.تضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة والتي جاء أولها أن المتهمين "عاطف.م"، و"بهاء.ع" عثر بحوزتهما على حقيبة بها 2 كيلو من مخدر الحشيش، وبسؤالهما أقرا بترويجهما لمخدر الحشيش بقصد التربح والكسب غير المشروع.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة القطامية تفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر الحشيش بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو، وبسؤالهما أقرا بترويج المواد المخدرة.