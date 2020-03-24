إغلاق نادي القضاة بشامبليون لمواجهة فيروس كورونا

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه تم إغلاق مقر النادي بشامبليون؛ تماشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.وأوضح- في بيان له اليوم- أن ذلك يأتي بهدف الحفاظ على سلامة القضاة مع وضع خطة عمل جديدة خلال الفترة الحالية حتى يتسنى تنظيم متابعة الزملاء في غرفة العمليات المشكلة، وتسليم السادة الزملاء الأدوات والمطهرات التي يعمل النادي على توفيرها، مع التنويه على وقف كل الخدمات الأخرى التي يقدمها فرع النادي بشامبليون.