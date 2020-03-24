يوسف عزيز ضيف الموسيقار هانى مهنا على «نايل لايف»

يحل النجم العراقي يوسف عزيز ضيفًا على برنامج "ولاد حارتنا" المُذاع على قناة "نايل لايف"، من تقديم الموسيقار هانى مهنا.وشهد تصوير الحلقة المسجلة مجموعة من الكواليس أبرزها أنها سجلت في ظرف استثنائي يمر به العالم الذي يواجه فيروس كورونا.وكشفت كواليس الفيديوهات التي بثتها قناة يوسف عزيز على "يوتيوب" حميمية اللقاء الذي جمع بين نجمين في عالم الموسيقى والألحان لخصت عشق الألحان وانسيابيتها بين النيل والفرات، وحظي نجوم الإبداع العراقي بنصيب كبير من اللقاء.وتغنى عزيز بمجموعة شملت أغانيه وموروث وطنه الأم العراق، كما كشفت الكواليس عن حضور الفنان والكاتب ناصر عبدالحفيظ الذي حرص على توثيق جانب من محطات ذكرياته من النجم يوسف عزيز تحدثا خلالها سويًا عن مسلسل "السلطان والشاه"، ومواقع تصويره داخل وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، ومناشدة الجمهور بضرورة البقاء في المنازل في هذه الفترة العصبية التي يمر بها العالم في مواجهة الفيروس، وناشد متابعيه عدم النزول إلا في أوقات الضرورة القصوى وأخذ الاحتياطات اللازمة.