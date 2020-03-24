سكرتير البابا فرنسيس: يجب وضع ما نملك في خدمة الآخرين

نشر الأب يؤانس لحظي، سكرتير البابا فرنسيس الخاص، رسالة قائلًا "إن هناك بعض التجارب التي قد نقع فيها عن غير قصد أوضحتها أزمة كورونا، وتتمثل التجربة الأولى التي يقع فيها البعض الأنانيّة أي «أنا ومن بعدي الطوفان»، وهذا ما نراه في حمّى شراء الاحتياجات وتخزينها بكميات كبيرة، ما قد يخلق أزمة في السلع، ويؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، وكثيرون لن يتمكّنوا من شراء الأساسيّات.وتابع "لحظي" قائلًا: "علاج هذه التجرب، هو فهم أن حياتنا مرتبطة بالآخر في الوضع الذي نعيشه، ولا أحد يستطيع أن ينقذ نفسه بنفسه، كل شخص منا مرتبط بالآخر، ولا يمكننا العيش من دون بعضنا"، مضيفا أن تكون مقاومة هذه التجربة من خلال الانفتاح والتفكير في الآخر، بتعقّل، ويجب أن تدفع المقتدرين ماديًّا إلى وضع إمكانياتهم في خدمة المحتاجين والفقراء، "ماذا ينفع الانسان إذا ربح العالم كلّه وخسر نفسه".وأضاف قائلًا: "يجب وضع ما نملك في خدمة الجميع إذ يمكننا الخروج من هذه الأزمة من خلال تعاوننا."