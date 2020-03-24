ضبط مالكة مصنع تنتج 50 ألف كمامة طبية غير مُعقمة فى أبوالنمرس

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالكة مصنع ملابس جاهزة دون ترخيص؛ لاتهامها بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر، بمنطقة أبوالنمرس.بتفتيشه تم ضبط 50 ألف كمامة مُعدة للبيع، جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مُعقمة، تم تصنيعها من مواد خام مجهولة المصدر، وضبط تاجر أثناء تحميله كمية من المضبوطات على سيارة نقل عقب شرائها من المصنع.بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها للواقعة، واعترف التاجر بشراء الكمامات وعلمه بكونها غير مطابقة للمواصفات بقصد طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.