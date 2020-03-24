سامح شكري يخضع لجهاز كشف الحرارة قبل دخول مبنى الوزارة (صور)

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزارة اتخذت اجاءات احترازية فى إطار مكافة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري خضع للكشف بجهاز قياس الحرارة، اليوم الثلاثاء، بجهاز قياس الحرارة.وقال حافظ، في تدوينة له عبر "تويتر":"في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة العاملين بها.... الكشف على الوزير #سامح_شكري اليوم في مدخل مبنى الوزارة بجهاز قياس الحرارة".واتخذت السلطات المصرية عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، وسط مطالبات بالتزام المنازل والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدول.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة بإتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة علي مستوي الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان.