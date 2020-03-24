6 إصابات جديدة بكورونا في كردستان العراق
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:01 ص
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أعلنت صحة إقليم كردستان العراقي صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عاصمة الإقليم أربيل.
وأوضحت الصحة، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن من بين تلك الحالات طفل عمره عام، وآخر عمره 9 سنوات، مع ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفة أنه بذلك يرتفع مجموع الإصابات في إقليم كردستان إلى 91 حالة.
وأوضحت الصحة، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن من بين تلك الحالات طفل عمره عام، وآخر عمره 9 سنوات، مع ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفة أنه بذلك يرتفع مجموع الإصابات في إقليم كردستان إلى 91 حالة.