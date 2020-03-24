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محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 إصابات جديدة بكورونا في كردستان العراق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:01 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت صحة إقليم كردستان العراقي صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عاصمة الإقليم أربيل.

وأوضحت الصحة، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن من بين تلك الحالات طفل عمره عام، وآخر عمره 9 سنوات، مع ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفة أنه بذلك يرتفع مجموع الإصابات في إقليم كردستان إلى 91 حالة.

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