6 إصابات جديدة بكورونا في كردستان العراق

أعلنت صحة إقليم كردستان العراقي صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عاصمة الإقليم أربيل.وأوضحت الصحة، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن من بين تلك الحالات طفل عمره عام، وآخر عمره 9 سنوات، مع ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفة أنه بذلك يرتفع مجموع الإصابات في إقليم كردستان إلى 91 حالة.