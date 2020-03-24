اليابان تحظر دخول الأجانب الوافدين من إيران

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو ستفرض حظرا على دخول الأجانب من 18 دولة أوروبية وإيران للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الإجراءات هى أوسع مجموعة من الضوابط الحدودية التي تتخذها اليابان حتى الآن وسط انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 15000 شخص حول العالم ويهدد بإثارة ركود عالمي وإخراج دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف عن مسارها.والدول الأوروبية هي أندورا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليختنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وموناكو وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والفاتيكان.وفي السياق نفسه، قال مصدر في الحكومة اليابانية إن فريق عمل حكومي برئاسة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سوف ينتهي قريبا من هذه الإجراءات.وكانت وزارة الخارجية الياباني قد أصدرت أمس تحذيرا من السفر إلى هذه الدول، ورفعت تحذير السفر إليها إلى المستوى الثالث في خطوة فعلية نحو حظر الدخول.وقد أغلقت اليابان أبوابها بالفعل أمام بعض المناطق في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا وإيران، بالإضافة إلى كل من أيسلندا وسان مارينو وكذلك أجزاء من الصين وكوريا الجنوبية.