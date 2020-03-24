«الأطباء»: نواجه نقصًا في مستلزمات مكافحة العدوى

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن هناك نقصا في مستلزمات مكافحة العدوى للأطباء، مشددًا على ضرورة التأكد من توفر وسائل المكافحة للأطقم الطبية خاصة في مستشفيات العزل.وأضاف «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، أن أطباء الحجر الصحي يواجهون الخطر في كل لحظة، والفريق الطبي هو خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا».وأشار إلى أن هناك أطباء يرسلون شكاوى بأنهم لا يملكون كمية كافية من الكمامات ومستلزمات الحماية، متابعا: «تم إرسال خطاب وبيان إلى وزارة الصحة لتوفير وسائل مكافحة العدوى».وشدد أمين صندوق نقابة الأطباء، على ضروة الحرص على توفير كافة المستلزمات لحماية الأطباء والأطقم الطبية بالمخزون الاستراتيجي من وسائل مكافحة العدوى.