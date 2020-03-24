إعلامى صينى: قضينا على الكورونا بـ الأعشاب الصينية

قال "نادر رونج"، إعلامي صيني، إن نجاح بلاده في احتواء فيروس "كورونا" يرجع إلى تلاحم الشعب والحكومة معًا للحد من انتشار الفيروس.وأضاف الإعلامي الصيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الصين لم تسجل إصابات بـ فيروس كورونا محليًا لـ 5 أيام متتالية، لافتًا إلى أن عدد المصابين هو 5568 حالة فقط في أنحاء البلاد وبقية المصابين خرجوا من المستشفى بعد شفائهم.وتابع:"نعمل سويًا مع الحكومة في معركة تطهير البلاد من فيروس كورونا".كما أوضح أن، الصين تقوم بالدمج بين الطب الصيني التقليدي والعلاج الغربي، متابعًا:" في البداية يتم استخدام الأعشاب الصينية لتقوية مناعة جسم الإنسان كي لا يتضرر من هجمات فيروس كورونا".وأكد أن، إحصاءات لجنة الصحة الصينية أفادت بأنه لا توجد زيادة محلية بـ إصابات فيروس كورونا.