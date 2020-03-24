هل تقام امتحانات الإعدادية والثانوية فى موعدها؟.. وزير التعليم يجيب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أكدت أنها ستعلن حزمة من الحلول الخاصة بامتحانات سنوات النقل في التعليم الفني، والشهادة الإعدادية والشهادات الفنية، في نهاية الأسبوع، لكن البعض لم ينتظر وبدأ يسرب بعض الأوراق والمذكرات التي أرسلتها الوزارة للمديريات التعليمية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الوزارة مازالت تبحث عن حلول لكيفية أداء طلاب الإعدادية البالغ عددهم مليون و200 ألف طالب الامتحانات، مردفًا: «لا ينتظروا لأن الناس متضررة من الحلول، وناس بتسرب ورق».ولفت إلى أن المذكرة التي تم إرسالها شيء، والقرار شيء آخر، مردفًا: «الورقة المتسربة مازالت في المطبخ، والظروف تتغير كل 24 ساعة، قلنا إن الامتحانات في موعدها، لكن ممكن تتأجل».وناشد الوزير، أولياء الأمور، بالتوقف عن تداول أوراق مسربة، قائلًا: «لو سمحتوا محدش ياخد قرار غير من لسان الوزير فقط»، موضحًا أنه لا يريد تأجيل الامتحانات وترحيلها حتى أغسطس؛ لأنه في ذلك الوقت يريد كثيرون الذهاب للمصيف.