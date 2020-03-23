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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إنجي المقدم تكشف عن البطل الرئيسي لـ«حكايات بنات 4»

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:38 م
الفنانة إنجي المقدم
الفنانة إنجي المقدم
حسن أمين
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علقت الفنانة إنجي المقدم، على عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" والذي انطلقت أولى حلقاته يوم السبت الماضي على قناة "ON E" الفضائية بأبطال جدد.

وقالت إنجي المقدم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مسلسل "حكايات بنات" من المسلسلات التي استمتعت بالعمل فيها وأنها متحمسة بشكل كبير لمشاهدة الجزء الرابع ببطلاته الجدد.

وأضافت "المقدم"، أن فكرة المسلسل هي البطل الرئيسي أيا كانت أسماء الفنانين المشاركين فيه والتي ترجع إلى حواديت البنات وتجاربهم وققصهم التي لا تنتهي، متمنية النجاح والتوقيق لصناعه الأجزاء الجديدة.

- مواعيد عرض مسلسل "حكايات بنات"
يعرض العمل من السبت للأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ON، في تمام الساعة السابعة مساءًا.

- استكمال التصوير بالتزامن مع عرضه:
ويواصل صناع المسلسل تصوير المشاهد المتبقية من العمل وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور، حيث يقوم أبطاله بتصوير الجزء الخامس أيضا من العمل ومن المحتمل استمرار التصوير لأسابيع.

- أبطال مسلسل "حكايات بنات 4"
ويشارك في بطولة الجزء الرابع من المسلسل فنانات مختلفات عن بطلال المواسم الأولى وهم ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، محمد يسري، رمزي لينير، حازم إيهاب، تامر هاشم، كريم العمري، أحمد كرارة، أحمد طلعت وغيرهم، والموسم الرابع أحد أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.

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