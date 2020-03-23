تامر أمين يتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد مروج شائعات

تقدم الإعلامي تامر أمين، ببلاغ للنائب العام، ووزارة الداخلية، ضد إحدى التسجيلات الصوتية المنتشرة بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.وعرض جزء من التسجيل خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، والذي يؤكد صاحبه أنه سيتم فرض حظر التجول لمدة 3 أشهر وطالب المواطنين بشراء 70 كيلو مكرونة و150 كيلو أرز، وهو ما وصفه تامر أمين بأنه يريد أن يحدث مجاعة في البلاد واحتكار ويحدث أزمة لتاكل الناس في بعضها.وحذر الناس من الانسياق وراء هذه الشائعات والتي وصفها بالحملة الممنهجة والتي تريد عمل فتنة في مصر ولا يعجبها حالة الاستقرار بالبلاد.