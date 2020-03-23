محافظ الشرقية: التزام القرى بقرارات الحكومة أقل من المدن

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن هناك التزام داخل المدن بقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكن الالتزام في القرى أقل، ويتم مواجهة المخالفات بحزم.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الناس في القرى لا تستوعب فكرة غلق الأسواق، متابعا: "سوق التلات في إحدى القرى تحايل الناس على القرار وعملوه يوم الإثنين ليلا وتم مواجهة ذلك".وأكد المحافظ، أنه يتم كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في تنفيذ قرارات الدولة وهناك انضباط تدريجي عن الأيام الماضية، والناس بدأت تأخذ الأمور بجدية أكثر.وحول التجمعات أمام مصلحة البريج، قال: "طلبنا من بعض المؤسسات عدم التواجد داخل صالة البريد، وأن يتواجد الناس بالخارج ويتم تنظيم الأمور بشكل أكثر انضباطا".