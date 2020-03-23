«رد الجميل».. سفارة الصين بالقاهرة: مستعدون لدعم مصر ضد كورونا

قال «لي دونج» مستشار الشئون الإعلامية والسياسية بسفارة الصين في القاهرة، إن المحادثات الهاتفية التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني «شي جين بينج» اليوم، كانت مهمة للغاية خاصة في تلك المرحلة التي يكافح فيها البلدان فيروس كورونا.وأكد «لي دونج» في تصريحات لـ«الدستور»، أن المحادثات الثنائية بين الرئيسين تدل على عمق العلاقات الثنائية ومتانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، موضحا أن الصين مستعدة للتعاون مع مصر في كل المجالات خاصة المعركة ضد فيروس كورونا، وأن بكين تشكر كثيرا المساندة التي قدمتها القاهرة، فقد بعث السيسي برسالة قوية حين سافرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى هناك مبعوثا من مصر، وهذا كله يدل على الدعم القوي من قبل القاهرة الصديقة وهو أمر لن تنساه الصين.وأضاف «دونج»: «نحن في الصين مستعدون أن نقدم كل ما لدينا من المعلومات أو الخبرات الطبية حول فيروس كورونا المستجد، ومثل ما يقول المثل العربي الصديق وقت الضيق، فإن مكالمة اليوم أيضا تدل على أن البلدين شركاء أقوياء وتدل على مهمة بناء المجتمع الدولي من أجل مستقبل مشترك للبشرية، وهو الأمر الذي دعا إليه الرئيس الصيني قبل ذلك».وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، بعد ظهر اليوم، حيث أشاد خلالها بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات.من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين، حكومة وشعبًا، لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، مؤكدًا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.