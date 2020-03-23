«بدأها الوزير».. كيف انتشرت شائعة تعديل جداول الثانوية العامة؟

رصد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كيف بدأت شائعة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية.وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن هذه الشائعة بدأت من تعليق لوزيرالتربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على تدوينة لسيدة في إحدى مجموعات "فيسبوك" طالبت وزير التربية والتعليم، بتعديل جدول الثانوية العامة والشهادة الإعدادية بحيث لا تشتمل على المواد خارج المجموع، ورد الوزير عليها: "فعلنا ذلك يا فندم".وواصل الباز: "أنا أقدر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حرصه على التواصل مع أولياء الأمور، ولكن مثل هذا التعليق، يمكن يحدث بلبل، ونحن في مرحلة يجب أن يكون كل شخص دقيق في كلامه".