نيشان يكشف قصة إنساية لمريض كورونا رفض أبنائه وداعه قبل موته

كشف الإعلامي نيشان، عن قصة إنسانية صعبة لمريض فيروس كورونا يحتضر جراء إصابته بالمرض، وتوسل للطبيب لرؤية أولاده لوداعهم.وقال نيشان في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "مَريضٌ يُحتَضَر يَتَوَسّل إلى طبيبه:أرجوك! أريد أنْ أرى أبنائي للمرّة الأخيرة بعد بُكاء وإلحاح، يستجيب الطبيب يتّصل بأبنائه.. يقول: أبوكُم يَموت يُريدُ أن يُودّعكم الأبناء يرفضون! يخافون من العَدوَى.. الطبيب يَتَوسَّل..الأبناء يُغلِقون الهاتِف. قصّة حقيقيّة".وكانت لبنان قد سجلت في الساعات الأخيرة 8 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 256، ودعت الحكومة إلى ضرورة الحجر المنزلي للتقليل من الاختلاط والحد من انتشار الفيروس.