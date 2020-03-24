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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرز قرارات «الأوقاف» لمواجهة «كورونا»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:14 ص
جريدة الدستور
جميلة على
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دفع الانتشار السريع لفيروس «كورونا» حول العالم الحكومة المصرية لاتخاذ العديد من الإجرءات الاحترازية لمواجهة الفيروس القاتل، والذي أودى بحياة الآلاف على مستوى العالم.

واتخذت وزارة الأوقاف عددًا من التدابير الاحترازية لمواجهة الأزمة، أبرزها تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد، حيث ترصد «الدستور» أبرز تلك القرارات في التقرير التالي:

إلغاء بعثات الحج

ألغت وزارة الأوقاف بعثات الحج على نفقتها هذا العام، حيث قررت توجيه ما كان مخصصًا لذلك ماليًّا لمساعدة المتضررين من آثار كورونا.

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته الإثنين، أن «مساعدة المحتاجين أولى من حج النافلة والعمرة»، مشيرة إلى ذلك من الفهم المستنير لأولويات فقه النوازل.

وأوضحت الوزارة أن مساعدة المتضررين أولوية مقدمة على حج النافلة أو حتى حج غير مستطيع الفريضة على نفقة الوزارة، ذلك أن الحج غير واجب على غير المستطيع ماليًّا وبدنيًّا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.

وطالب بيان الوزارة كل من يرغب فى أداء حج النافلة أوالعمرة هذا العام أن يعيد ترتيب أولوياته، وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار انتشار الفيروس، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية.


إلغاء الاحتفال بالإسراء والمعراج

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية له، «إنه في ضوء حرص الوزارة على الإسهام الجاد في الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا فإن الوزارة، قد نسقت مع المشيخة العامة للطرق الصوفية وتم الاتفاق بينهما على إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج وعدم إقامة أية فعاليات جماهيرية أو احتفالية».

إلغاء صلاة الجمعة والجماعة وغلق المساجد وتغير صيغة الآذان

كما قررت وزارة الأوقاف منذ يومين تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة، وغلق جميع المساجد وملحقاتها، وجميع الزوايا والمصليات، حتى أول مارس، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية:

اللهُ أكبر اللهُ أكبر، اللهُ أكبر اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

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