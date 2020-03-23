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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تحذير.. السمنة تُصعب عملية الشفاء لمصابي كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:28 م
السمنة
السمنة
إسلام جمال
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كشفت مراجعة أجرتها دائرة الصحة الوطنية أن ما يقرب من ثلثي المرضى الذين يصابون بمرض خطير من فيروسات التاجية يعانون من السمنة ونحو 40 في المائة منهم تحت سن الستين.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد أكد الباحثون، أن ثلاثة وستين في المائة من المرضى في العناية المركزة في مستشفيات المملكة المتحدة بسبب الفيروس القاتل كورونا، كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة.

وأشار الباحثون، إلى أنه في حين أن متوسط عمر الأشخاص الذين يعانون من أخطر أعراض الفيروس التاجي "كورونا" هو 64 فى المائة.

ويظهر أكثر من ثلث المرضى المصابين بأمراض خطيرة تحت سن الستين أن كبار السن ليسوا فقط المعرضين للخطر.

كما وجد التقرير أن معظم مرضى فيروسات التاجية في العناية المركزة هم من الذكور، و71 في المائة من جميع الحالات، و18 مريضًا فقط (9 في المائة) يعانون من "أمراض مشتركة حادة"، مثل أمراض القلب الكامنة أو أمراض الرئة.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة أو يموتون من العدوى.

ويزيد الوزن الزائد من صعوبة توسيع الحجاب الحاجز والرئتين واستنشاق الأكسجين، الأمر الذى يزيد من صعوبة الشفاء.

كيف ينتشر الفيروس التاجي كورونا؟

وفقا للموقع، يمكن أن ينتشر المرض بين الناس فقط من خلال السعال والعطس، ما يجعله شديد العدوى، وينتشر أيضًا حتى قبل ظهور أعراض على شخص ما.

ويمكن أن يعيش أيضًا على الأسطح، مثل البلاستيك والفولاذ، لمدة تصل إلى 72 ساعة، مما يعني أن الناس يمكنهم التقاطها عن طريق لمس الأسطح الملوثة.

ما هي الأعراض الأكثر شيوعًا؟

بمجرد أن يصاب شخص ما بفيروس COVID-19، قد يستغرق الأمر ما بين يومين و14 يومًا، أو حتى أطول، حتى يظهر عليه أي أعراض- ولكن يظل معديًا خلال هذا الوقت.

وتشمل العلامات سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والحمى، وارتفاع درجة الحرارة، وستتعافى الغالبية العظمى من المرضى من دون أي مشاكل، ولن يحتاج الكثير منهم إلى مساعدة طبية على الإطلاق.

كما توصلت دراسة حديثة إلى أن مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وفقدان الشهية قد تكون أحد أعراض فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وفي مجموعة صغيرة من المرضى، الذين يبدو أنهم من كبار السن أو الذين يعانون من أمراض طويلة المدى، يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

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