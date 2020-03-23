تعقيم محكمة مدينة نصر ضد كورونا

قام فريق من الطب الوقائي، بتعقيم وتطهير مبنى محكمة مدينة نصر، كما تم إلغاء التوقيع ببصمة الحضور والانصراف للموظفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".يأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي شدد على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازم، للوقاية من الفيروس من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.يذكر أنه تم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك.