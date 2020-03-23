تايلاند: 122 إصابة جديدة بكورونا

قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.وأضاف متحدث باسم وزارة الصحة العامة إن من بين الحالات الجديدة 20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض في حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم وما زال يتم إجراء تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.