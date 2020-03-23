رشوان: تأجيل أقساط الصحفيين للإسكان الاجتماعي ٦ أشهر

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه تواصل مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لمعرفة موقف الصحفيين أعضاء النقابة الحاصلين على وحدات سكنية من الصندوق في ظل قرارات الدولة بتأجيل سداد الأقساط البنكية لمدة 6 شهور.وبدورها، أكدت «عبدالحميد» أن الصندوق سيؤجل الأقساط لنفس المدة لكل الصحفيين الحاصلين على وحدات إسكان اجتماعي مدعومة من الدولة، بينما ستلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة.وأكد النقيب أنه اتفق مع الزميل محمد سعد عبدالحفيظ،عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الإسكان، على متابعته اليومية لكل حالات الزملاء المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في ظل تلك القرارات، لحل أي مشكلات قد تواجه الزملاء أعضاء النقابة في تطبيقها على حالاتهم.