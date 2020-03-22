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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شباب الجيل» بالإسكندرية تطلق حملة توعية للوقاية من كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:52 م
شباب الجيل
شباب الجيل
حسين العمدة
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نظمت، أمانة شباب حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، اليوم، حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا، بميدان محطة مصر أحد أكبر ميادين المحافظة، وشملت الحملة استخدام مكبرات الصوت بالإضافة إلى توزيع منشورات توعية على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

وجاءت الحملة بعد توجيه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والدكتور عمر عوض أمين عام الحزب بالإسكندرية، بنشر فرق التوعية بإخطار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، واستكمال للجهود السابقة من خلال توزيع عدد كبير جدا من المنشورات.

وشارك فى الحملة لفيف من قيادات الحزب بالمحافظة برئاسة سمير الكفراوي الامين العام المساعد وأمين التنظيم وكريم سعد أمين شباب الحزب وصابر المصري أمين العلاقات العامة والإعلام.

وأكد سمير الكفراوي أمين الحزب بالمحافظة، على استمرار حملات التوعية ضد فيروس كورونا، مضيفًا أن هذا واجب قومي وهو دور الحزب الخدمي ولا بد من الوقوف ومساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية وبذل كل الجهد في سبيل اجتياز تلك المحنة.

وأشار كريم سعد امين شباب الحزب بالإسكندرية إلى ذلك يأتي استكمالا لمسيرة الحزب في تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين في إطار الدور المجتمعي للحزب من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتوعيتهم بمخاطر فيروس كورونا.

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