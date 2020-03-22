رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الخدمات البيطرية» تطالب بتنفيذ تعليمات الحكومة لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:50 م
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
طباعة
ناشد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات الحكومة، لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الري لديها غرفة عمليات وطوارئ في الطب البيطري، لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع في كل المديريات، لإمدادهم بأي معدات أو مواد مطهرة.

وأشار عبد الحكيم محمود، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى تكثيف الحملات على كل منافذ إنتاج الصناعات الغذائية المرتبطة باللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أي ضرر بها على صحة الإنسان، مؤكدا أنه حتى الآن لم يثبت انتقال الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان.

وشدد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، على أننا يجب أن نلاحظ أي تغير في سلوك الحيوانات، مثل عدم الأكل وارتفاع درجة الحرارة، واللجوء في هذه الحالة للطبيب البيطري، لافتًا إلى أن الإدارة وضعت عدة معايير جديدة للتعامل مع الحيوانات الأليفة والبرية التي تأتي من الخارج، حيث يجري فحصها من فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لـ«الدستور»: حسم أمر امتحانات «3 ثانوى» منتصف مايو

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

«قومي البحوث» ينفي تحديد مدة زمنية لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

بعد تفشي «كورونا».. مثقفون يطالبون برفع الحصار عن الإيرانيين

«خليها بالبركة».. أسوأ مفردات الحارة المصرية

القصة الكاملة للخبز ولماذا يسميه المصريون بــ«العيش»؟

ناقد مغربي: خفافيش الظلام التي تعيش بيننا أخطر من كورونا