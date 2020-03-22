«الخدمات البيطرية» تطالب بتنفيذ تعليمات الحكومة لمواجهة كورونا

ناشد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات الحكومة، لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الري لديها غرفة عمليات وطوارئ في الطب البيطري، لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع في كل المديريات، لإمدادهم بأي معدات أو مواد مطهرة.وأشار عبد الحكيم محمود، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى تكثيف الحملات على كل منافذ إنتاج الصناعات الغذائية المرتبطة باللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أي ضرر بها على صحة الإنسان، مؤكدا أنه حتى الآن لم يثبت انتقال الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان.وشدد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، على أننا يجب أن نلاحظ أي تغير في سلوك الحيوانات، مثل عدم الأكل وارتفاع درجة الحرارة، واللجوء في هذه الحالة للطبيب البيطري، لافتًا إلى أن الإدارة وضعت عدة معايير جديدة للتعامل مع الحيوانات الأليفة والبرية التي تأتي من الخارج، حيث يجري فحصها من فيروس كورونا.