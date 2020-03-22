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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد عمر كمال ورضا البحراوي بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:27 ص
عمر كمال
عمر كمال
حسام محفوظ
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تقدم أيمن محفوظ، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد مغني المهرجانات عمر كمال، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، وآخرين؛ بسبب الاستهانة بكافة تعليمات مؤسسات الدولة بشأن مكافحة وباء كورونا، وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوى، لهدم جهود كافة مؤسسات الدولة لمكافحة الفيروس.

وأضاف البلاغ أنهم نشروا مقاطع فيديو توضح أن عمر كمال والبحراوي مستعدان لفعل أى شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان ثمن هذا جثث أبناء وطنهم، والأخطر استهدافهما فئة الشباب الأكثر تأثيرا فيهم، مضيفًا أن الدولة تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأتي البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة.

وأشار إلى أنه طبقا للمادة 177 عقوبات، وهي التحريض على عدم الانقياد للقوانين وأوامر الحكومة ونشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، فإن العقوبة تكون الحبس والغرامة لكل من ظهروا في الفيديو، وتعاقب المواد 102 و102 مكرر كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

وطالب البلاغ، الذى حمل رقم 13246 لسنة 2020 عرائض النائب العام، بسرعة التحقيق في هذا البلاغ الخطير واتخاذ اللازم قانونا، وضبط وإحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام.

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