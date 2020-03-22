ضبط شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلي

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية وبحوزته 7912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر فى الوايلى، وحرر محضر بالواقعة.وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملة تموينية، تمكنت من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى محافظة القاهرة، لقيامه بحجب 7912 عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة واحتكارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.