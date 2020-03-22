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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

آبل تفرض قيودا على مبيعات أجهزتها بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:50 ص
آبل
آبل
وكالات
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قررت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل فرض قيود على عدد أجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد والهاتف الذكي آيفون التي يمكن لأي عميل شراؤها عبر الإنترنت خلال الأسبوع الحالي، بسبب المصاعب التي تواجهها الشركة في إنتاج الأجهزة نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وكانت الشركة قد قررت في وقت سابق إغلاق جميع متاجرها التقليدية للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإنه غير مسموح لأي شخص شراء أكثر من جهازي أيفون أو آيباد من متاجر آبل عبر الإنترنت. ويشمل هذا القيد أجهزة آيفون8 وآيفون8 بلس وآيفون إكس.آر وآيفون 11 وآيفون11 برو وآيفون 11 ماكس، إلى جانب طرز آيباب برو الجديدة التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء الماضي. في الوقت نفسه، يمكن للعملاء شراء أي عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر ماك بوك أير أو الكماليات الخاصة بأجهزة آبل.

كانت آخر مرة فرضت فيها آبل قيودا على مبيعات أجهزتها في عام 2007، عندما نفد مخزون أجهزة آيفون الأصلية.

كانت آبل قد حذرت في الشهر الماضي من احتمالات فشلها في تحقيق الإيرادات ربع السنوية المتوقعة بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد على عملائها ومنشآتها الإنتاجية في الصين التي تعتبر أكبر مركز لإنتاج أجهزة آيفون وأكبر سوق لها في العالم. وفي يناير الماضي أغلقت آبل كل متاجرها في الصين، بسبب كورونا، قبل أن تعيد فتحها بعد ذلك مع انحسار مخاطر الفيروس في الصين.

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