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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير مستشفى الحميات: تعاملنا مع أوبئة أقوى من «كورونا»

الأحد 22/مارس/2020 - 06:53 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمود خليل مدير مستشفى الحميات، إن فيروس كورونا عبارة عن مرض تنفسي، يصيب الجهاز التنفسي للمريض، ويدمر الجهاز المناعى للجسم.

وأضاف مدير مستشفى الحميات، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى، المصرية"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تم إنشاء وحدة للعزل منذ بدء تفشي فيروس كورونا، حيث يدخل بها المريض المشتبه بإصابته بالفيروس ويتم إجراء التحاليل اللازمة له، متابعًا:"لدينا منظومة وقائية قوية وتعاملنا باحترافية مع أوبئة أقوى من الكورونا".

كما بين أن مستشفى الحميات تستقبل من 1200 إلى 1500 مريض في الأيام العادية، في حين أننا من الممكن أن نستقبل أكثر من ذلك في أيام "كورونا".

وتابع:"الخوف ينتاب الناس من زيارة مستشفى الحميات هذه الأيام".

وأوضح مدير مستشفى الحميات، أن مناعة المريض هي الفيصل في الأمراض الذي يصاب بها الإنسان، ومنها الالتهاب الرئوي.

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