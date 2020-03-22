محافظ القاهرة يكشف عقوبات المحلات المخالفة (فيديو)

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن بعض المحال التجارية لم تلتزم بقرار الغلق في تمام الساعة السابعة مساء، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، حيث تم توقيع عقوبات بالغلق لمدة شهر وغرامة 10 آلاف جنيه على عدد من المحلات التجارية.وناشد محافظ القاهرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الحداد في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، المواطنين بمساعدة الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد اللواء خالد عبد العال، على رفع الإشغالات في العتبة للتقليل من التجمعات، مشيرًا إلى أنه يجب توافر الوعي لدى أصحاب المحلات والمساعدة فى منع تفشي انتشار الفيروس المستجد.