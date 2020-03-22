رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

نجاة أحمد وفيق من الموت فى حريق مسلسل «النهاية» (صور)

الأحد 22/مارس/2020 - 02:12 ص
أحمد وفيق
أحمد وفيق
سناء إسماعيل
طباعة
سرد الفنان أحمد وفيق، تفاصيل نجاته من حريق موقع «النهاية»، للفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وقال أحمد وفيق، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أمس كنت انتظر مشهد تفجير حتى أؤدي مشهدًا، فجأه قرر المخرج أن أصور قبل التفجير، صورت ومشيت من التصوير الساعة اتنين بالليل، وبعدها تم التفجير والبلاتوه اتحرق.. الحمد لله مفيش حد جراله حاجة، كلها خسائر مادية ربنا ستر».

يذكر أن حريق نشب داخل بلاتوه العمل، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار الحريق، كما طلبت التحريات وانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق، وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا مفاده نشوب حريق باستديو تصوير سينمائي بمنطقة الهرم، وتم إخماده دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات تأكدت أنه أثناء تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف وقع الحريق والتهم الاستديو، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

إيطاليا تسجل أكبر قفزة لضحايا كورونا خلال يوم واحد بـ800 حالة

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

الأوقاف: صلاة الجنازة في الخلاء ولن نفتح المساجد

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

حفل زفاف ينتهي باعتقال العروسين وحجر صحي للمدعوين

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

مقالات الرأي
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
المزيد

الثقافة

«مثخنًا بكلماتي».. مجموعة جديدة للشاعر موفق نادر

الثقافة السورية توقف جميع فعالياتها بسبب كورونا

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

انطلاق حملة «الزم بيتك» لمؤسسة المرأة المصرية والإفريقية لمواجهة كورونا