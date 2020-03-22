نجاة أحمد وفيق من الموت فى حريق مسلسل «النهاية» (صور)

سرد الفنان أحمد وفيق، تفاصيل نجاته من حريق موقع «النهاية»، للفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.وقال أحمد وفيق، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أمس كنت انتظر مشهد تفجير حتى أؤدي مشهدًا، فجأه قرر المخرج أن أصور قبل التفجير، صورت ومشيت من التصوير الساعة اتنين بالليل، وبعدها تم التفجير والبلاتوه اتحرق.. الحمد لله مفيش حد جراله حاجة، كلها خسائر مادية ربنا ستر».يذكر أن حريق نشب داخل بلاتوه العمل، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار الحريق، كما طلبت التحريات وانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق، وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا مفاده نشوب حريق باستديو تصوير سينمائي بمنطقة الهرم، وتم إخماده دون وقوع إصابات.وبإجراء التحريات تأكدت أنه أثناء تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف وقع الحريق والتهم الاستديو، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.