بحري: الحكومة نضجت نفسيا في التعامل مع المواطنين

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن المصريين تعودوا منذ القدم على أن الحكومة تنفي أي حوادث أو أزمات حتى لا تثير الذعر، موضحا أن الأمر حاليا اختلف كثيرا والحكومة نضجت نفسيا وعرفت كيف تتعامل مع الشعب المصري.وأضاف بحري في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الحكومة حاليا أصبحت تتحدث مع الناس بشكل مباشر، وتطلعهم على تفاصيل كل الأمور بشفافية كاملة.وأوضح أن المعلومات التي تتاح عن مرضى كورونا كافية للغاية، ولا يتم انتهاك خصوصية المرضى، أو إفشاء أسمائهم وأسرارهم، موضحا أن كورونا ليست سبة أو وصمة يحتاج المريض لإخفائها.