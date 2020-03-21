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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثقافة السورية توقف جميع فعالياتها بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:57 م
كورونا
كورونا
جمال عاشور
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أعلنت وزارة الثقافة السورية، عن إيقاف العمل في الإدارة المركزية ومديريات الثقافة في جميع المحافظات والجهات التابعة لها، اعتبارا من يوم غد وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وبينت الوزارة في بيانها أن الجهات التابعة لها هي المديرية العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون ومكتبة الأسد والهيئة العامة للكتاب والمؤسسة العامة للسينما والمعاهد العليا في الوزارة وهيئة الموسوعة العربية.

وأشار البيان إلى أنه تم تكليف مديريات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بإعداد جداول مناوبة للعاملين في الأعمال الإدارية والمالية والقانونية والذين تقتضي ضرورة عملهم وتلبية طلبات المواطنين استمرارهم بالعمل.

ويلتزم معاونو الوزير ومديرو الإدارات ومديرو التنمية الإدارية ورؤساء أقسام الجاهزية والحرس وعمال التنظيف والتعقيم بالدوام جزئيًا بالتناوب فيما بينهم وفق مقتضيات مصلحة العمل.

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