الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن احتواء الدولة فيروس كورونا المستجد أمر تقع مسئوليته على عاتق المواطن بالدرجة الأولى، لأنه لو تصاعدت الإصابات بشكل كبير سيكون مصير مصر مثل مصير أي دولة أخرى لم تتمكن من احتواء الأزمة.وأضاف، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القوت المسلحة المصرية أسهمت في تعقيم العديد من المناطق لمنع انتشار العدوى، موضحا أن الأسبوعين الحالي والمقبل هما أخطر مرحلة في انتشار الفيروس.وواصل أن الناس ينتظرون قرار حظر التجول، لكن لماذا يضطر الناس الدولة لاتخاذ مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن قرار حظر التجول مكلف اقتصاديا وسياسيا، والدولة ستلجأ له في حالة عدم استجابة الناس وعجز الدولة عن فض التجمعات.ولفت إلى أن تركيا اتخذت قرار حظر تجول لمن هم أكبر من 65 سنة، ومنعتهم من النزول من بيوتهم.