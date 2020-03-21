طبيب ناجي من كورونا يكشف رحلته مع الفيروس القاتل (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبدالله استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر في دمياط والمتعافي من فيروس كورونا، إنه اكتشف إصابته بعد سحب عينات من الفريق الطبي الخاص بالوقاية بمستشفى دمياط عقب تعامله مع مشتبه بهم.وأضاف الدكتور أحمد عبدالله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور» أنه قضى أسبوع بالعزل، وتم ثبوت سلبية العينة، وعدم إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه قضى فترة العزل في غرفة بمفردة.ولفت إلى أن المصابين بكورونا يخضعون لبرنامج علاج وضعته وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مناشدا المواطنين باتباع تعليمات الدولة بالبعد عن التجمعات.