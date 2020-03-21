رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

السبت 21/مارس/2020 - 03:50 م
عيد الام
عيد الام
محمد عبدالعزيز
طباعة
يوم الأم هذا العام سيكون مختلفًا بالنسبة للكثيرين، حيث أن وباء الفيروس التاجي يمسك بالمملكة المتحدة ، مما يجبر الكثيرين على العزلة الذاتية غير قادرين على رؤية أقاربهم، إليك بعض أفضل كلمات لعيد الأم 2020 وأورع الطرق للاحتفال بأمك إذا لم تستطع رؤيتها في نهاية هذا الأسبوع.

يبحث الكثير عن عبارات تهنئة عيد الأم لتقديمها الى امهاتهم من باب الامتنان لأمهاتهم فلدينا في هذا المقال بعد صور عيد الأم 2020 التي يمكن مشاركتها على الفيس بوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وارسالها لأمهاتنا كا رسائل على الواتس اب whatsup.

كيف تحتفل بأمك إذا لم تستطع رؤيتها هذا الأسبوع

يوافق عيد الأم في المملكة المتحدة يوم الأحد 22 مارس من هذا العام، حيث أجبر جائحة الفيروس التاجي الأشخاص على العزلة الذاتية ، مما يعني أنه لا ينبغي عليهم مغادرة المنزل للذهاب إلى المتاجر أو لأي سبب آخر باستثناء ممارسة الرياضة الفردية.

اقرأ أيضاً:


التقاليد المرتبطة باليوم تشمل الذهاب إلى الأم ، وإعطاء الزهور لهن ، حيث نجد في بعض البلدن ان القرنفل هي في الغالب الزهرة المفضلة - والعائلات التي تجلس لتناول الطعام معًا.

وسرعان ما بدأ صنع بطاقات التهنئة للاحتفال بهذه المناسبة، إذا كنت تواجه مشكلة بشأن ما تكتبه في بطاقة إلى أمك الحبيبة ، فإليك بعض التحيات والرسائل التي يمكنك استخدامها.

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة

  • إلى أفضل أم في العالم ، عيد أم سعيد، اتمنى لك اسعد ايام.
  • عيد أم سعيد يا أمي، أنت تعني الكثير لي، أتمنى أن يكون يومك مميزاً مثلك.
  • أنت الشخص الأكثر رعاية وحبًا الذي أعرفه، شكرا لإحضاري إلى هذا العالم وكوني هناك من أجلي كل يوم، أنا أحبك يا أمي.
  • شكرا لك على كل عناق وكلمة تشجيعية وعمل حب منحتني إياه عيد ام سعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر يوقف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

تكليفات جديدة للمحافظين لمواجهة كورونا

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

8 قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بخصوص امتحانات الطلاب

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

أغرب عملية سرقة فى بريطانيا

حارس برشلونة: مشغول بالتدريبات طوال فترة الحجر الصحى

«لا يعرفن المستحيل».. «الدستور» تحاور الأمهات المثاليات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

الناشرين المصريين يطلق مبادرة «خليك فى البيت مع خير جليس»

عندما كان شارع عماد الدين قبلة الفن في القاهرة

«عُمان وقضايا الإنسان» يسلط الضوء على أدب الشاعرة الموسوي